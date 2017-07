Bartzokas diu que el club li va assegurar que «aquest seria un any de transició»

El nou tècnic del Khimki rus, Giorgios Bartzokas, ha explicat que el Barça és «una gran marca» però que no es pot viure només del nom, i del seu pas per l'entitat catalana ha destacat que en el club li van dir que «aquest seria un any de transició».

El ja exentrenador blaugrana, acomiadat just quan el Barça va quedar eliminat dels play-off de l'ACB, va fer unes declaracions a TV3 en què mostrava respecte i admiració per la seva curta etapa a l'equip català. El grec va subratllar que el Barça «és una gran marca» però entén que no pot viure només del nom, i per això espera que els gestors puguin veure el que ha passat aquest curs per tornar a ser un «equip guanyador».

«No em penedeixo d'haver fitxat pel Barcelona. Vaig saber des del primer dia que tindria una feina complicada», va destacar Bartzokas, que va lamentar la llarga llista de baixes per lesió que va tenir el Barça, i que va arribar a la fase final «sent mig equip, però que vam competir contra l'actual campió fins a l'última cistella».

El grec es va sorprendre per les paraules de l'ara mànager de l'entitat, Nacho Rodríguez, que va qüestionar la professionalitat i disciplina del grup. «No sé què va voler dir», va destacar el ja exentrenador blaugrana, que també va recordar que va assumir el model del club, donant entrada a joves valors i potenciant-los, a la vegada que tenia nombrosos lesionats.

«Sobre el nou model, em van dir al principi de temporada que havíem de treballar amb els jugadors joves. Tres dies després de signar, dos dels joves amb més talent, Satoransky i Abrines, se'n van anar a l'NBA. Així, l'equip que jo tenia en el meu cap va desaparèixer. Després vam perdre a Pau Ribas, a Lawal per un any, Dorsey es va lesionar, Faverani també. Doellman va jugar el 30 % dels partits, Navarro va jugar menys del 50 %. Koponen i Claver també es van lesionar», es va lamentar.