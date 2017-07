El Betis confirma l'interès del club blaugrana per Dani Ceballos

El Betis va negar ahir que mantingui converses per traspassar el migcampista Dani Ceballos al Reial Madrid, club amb qui no espera mantenir cap reunió en els pròxims dies. En canvi, si que va admetre que el Barça ha preguntat pel futbolista, escollit millor jugador de l'europeu sub-21.

Llorenç Serra Ferrer, vicepresident esportiu del club verd-i-blanc, va admetre que, durant les negociacions amb el Barça per fitxar Cristian Tello, els directius blaugrana li «van demanar l'opinió sobre Ceballos» i ell els la va donar. «Ja s'imaginaran quina va ser», va afegir l'ex-entrenador del Barça i del Betis.

Serra Ferrer va voler «pel seu europeu» Dani Ceballos, que va fer que «els bètics se sentin orgullosos», i va recordar que «aquí se l'estima i se'l valora molt», de manera que espera que segueixi al club i «tant de bo no sigui per una temporada més, sinó per moltes. El desig és aquest», va afirmar.

No obstant això, el responsable de la política esportiva del Betis va assumir que «la part de Ceballos», entesa com a tal l'entorn del jugador, «potser pensa que es pot sentir més realitzat en un club gran».