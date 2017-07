Comença el Mundialet a Manresa amb golejades de Colòmbia i Bolívia

El Nou Estadi del Congost ha acollit el cap de setmana els primers partits del Mundialet Intercultural de futbol a Manresa, que s'allargarà fins al dia 6 d'agost. Una competició que s'ha convertit en un clàssic de l'estiu manresà i comarcal. En l'àmbit absolut hi participen 12 equips en representació de 12 països diferents (Mar roc, Argentina i Senegal en el grup A; Bèlgica, Espanya i Paraguai en el grup B; Bolívia, Veneçuela i Catalunya en el grup C; i Hondures, Marroc i Holanda en el grup D.

El pes del Mundialet es troba en la categoria absoluta però a banda d'aquesta n'hi ha altres, que són: la femenina, de veterans, infantils, cadets, alevins i juvenils.

L'equip del Marroc serà el defensor del títol en la categoria absoluta. Aquesta està dividia en 4 grups. El primer partit del grup A, va enfrontar a Argentina i el Mar roc i va acabar amb victòria pels argentins per 4-2. L'altre enfrontament del dissabte, corresponent al grup D, va enfrontar Colòmbia i l'Equador. Aquest duel va acabar amb una victòria còmoda i molt clara per als colombians per 6 a 1; ja diumenge es van disputar dos partits més. Del grup C, Bolívia es va desfer de Veneçuela per 6 a 1 i del grup B, Paraguai va guanyar Espanya per 3 a 1.

El Mundialet continuarà el cap de setmana que ve (8 i 9 de Juliol) amb quatre partits més. Dissabte, Xile-Colòmbia i Senegal-Marroc, i diumenge, Bèlgica-Paraguai i Bolívia-Catalunya.