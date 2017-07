VÍDEO | Sagan envia Cavendish a l'hospital amb un cop de colze a l'esprint

El velocista francès Arnaud Démare (FDJ) ha firmat la primera victòria gala al Tour de França 2017 en una arribada massiva marcada per les caigudes i per una acció antireglamentària del campió del món Peter Sagan.



El gran protagonista de la part inicial de la quarta etapa de la ronda francesa amb final a Vittel ha estat el ciclista belga Guillaume Van Keirsbulck (Wanty), escapat en solitari durant 190 quilòmetres. El gran grup però, l'ha deixat fer fins als quilòmetres finals, on ha estat caçat sense concessions.



Els nervis de la primera setmana del Tour de França han aparegut al desenllaç i s'han traduït en caigudes. En els últims quilòmetres s'han produït dos accidents que han marcat clarament la resolució de l'etapa. En la primera s'ha vist afectat el líder de la prova, Geraint Thomas (Sky), entre molts altres. Aquesta caiguda ha desestructurat la preparació de l'arribada.



Ja en els últims metres, amb l'esprint llançat, Peter Sagan ha provocat una imatge molt lletja al treure el colze i provocar una caiguda on s'han vist afectats Mark Cavendish (Dimension Data), Ben Swift (Emirates) i John Degenkolb (Trek).





Entre tota la bogeria de caigudes i xocs, uns pocs ciclistes s'han disputat el triomf a l'esprint. El més fort de tots ha estat, el campió de França, que ha aixecat els braços davant el deliri dels aficionats del seu país.