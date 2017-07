Guardiola confirma el fitxatge del martorellenc Èric Garcia

Pep Guardiola era ahir al Montanyà per assistir al seu campus d'estiu, en el qual el seu fill Màrius fa de monitor, i va repassar l'actualitat del mercat futbolístic. I un dels moviments que va confirmar va ser l'arribada del cadet barcelonista Èric Garcia al Manchester City.

El fitxatge del central martorellenc pel conjunt anglès era un secret a veus, tot i que encara no era oficial. I ahir, Guardiola el van confirmar. «No l'he vist mai jugar. El club en té bones referències. No he tingut la sort de veure l'Èric jugar. Me n'havien parlat molt bé. Hi va haver la possibilitat de firmar-lo, ell volia fer aquest pas», va explicar sobre l'adéu del jove futbolista de la disciplina del Barça.

Guardiola també va admetre l'interès per fitxar l'exbarcelonista Dani Alves, tot i que l'arribada del lateral dret brasiler a Manchester tampoc és oficial. «A hores d'ara no és així. Tan de bo es pugui fer. Tots els clubs volen millorar les temporades anteriors, fins i tot els que han guanyat. L'objectiu és fer-ho millor i les coses s'han d'anar canviant. Es canvien jugadors, com entrenadors, president o propietaris», va explicar.

Guardiola, en canvi, va negar un possible interès del City per Héctor Bellerín, lateral dret de l'Arsenal en el punt de mira del Barça. I no va opinar sobre la possibilitat que l'italià Marco Verratti aterri al Camp Nou: «No en tinc ni idea del mercat del Barça».



Elogis a Ernesto Valverde

Com ja va fer poc després de confirmar-se el fitxatge de Valverde pel Barça, el santpedorenc va tornar a elogiar ahir l'exentrenador de l'Athletic. «És una garantia que anirà bé, segur. On ha estat, ho ha fet bé. Luis Enrique és molt amic meu i l'Ernesto també. Li desitjo tota la sort del món».