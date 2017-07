Els Hight Lights s'imposen en el torneig de Manresa

La plaça Major de Manresa va ser l'escenari, un any més, del tradicional torneig de vòlei platja de la capital bagenca, en el qual hi van participar 45 equips entre les categories blava i vermella i va omplir de molta activitat i expectació aquest espai del centre històric de la ciutat.

En la categoria blava, formada per jugadors que juguen a vòlei habitualment, l'equip Hight Lights es va endur la victòria després de superar a la final el Tres pics i repicó, que va finalitzar en segon lloc. Pel que fa a la categoria vermella, composada per nois i noies que no practiquen aquest esport de forma regular, el millor va ser el conjunt Azadi, que va vèncer a la gran final de la competició els Bòlei de drac.

La gran novetat de l'edició d'enguany va ser el torneig júnior, que es va estrenar amb un total de vuit formacions participants. El conjunt Asfe Sant Fruitós de Bages va ser el primer campió de la modalitat, mentre que el Júnior Club Vòlei 6 en va ser el finalista. L'èxit de públic al torneig, que creix any rere any, situa el vòlei platja com una de les activitats més consolidades de l'agenda jove de l'estiu a la capital del Bages.