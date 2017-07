Josep Maria Membrado retorna a la competició i guanya el Ral·li d'Osona

Josep Maria Membrado i Jordi Vilamala (Ford Fiesta - ASM Motorsport) van aconseguir un triomf molt treballat en la 49a edició del Ral·li d'Osona. D'aquesta manera, Membrado ha retornat a la competició de manera brillant, després d'estar cinc mesos de baixa per problemes físics, en aconseguir la seva desena victòria en la prova de l'Escuderia Osona.

No va començar del tot bé la cursa per al Membredo, ja que la pluja va dificultar el seu desenvolupament. Es tractava del seu primer ral·li de la temporada vàlid per al campionat català. Membrado va començar conservador amb llum natural que dificultava la visió. Això va tenir una conseqüència directa en la clasificació.

En la segona etapa va aparèixer el sol, fet clau, ja que va començar marcant el millor crono i tot s'ajustava. A la tarda va tornar la pluja però, tot i això, es va imposar.

Membrado comentava que «el d'Osona és el ral·li de casa i l'havíem de córrer encara que no fos al 100 %. L'inici ha estat complicat. Tot ha canviat quan hem pogut pilotar amb llum natural».