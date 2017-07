Un santpedorenc és el nou president de la Federació Catalana de Tir amb Arc

La Federació Catalana de Tir amb Arc ha viscut els darrers dies un canvi de responsable. El santpedorenc Antoni Mesas ha rellevat Francesc Altarriba al capdavant d'aquest estament federatiu.

Fa un any que va haver-hi eleccions i Mesas ocupava actualment la vicepresidència, a més a més de dirigir el Club Esportiu Arc Set de Santpedor, una entitat de la qual ha plegat per poder-se dedidar-se amb exclusivitat a la federació catalana. «Francesc Altarriba ha hagut de deixar la presidència i jo, com a vicepresident, he accedit al nou càrrec. Fins ara estava molt còmode però com a president tindré més responsabilitats, és un lloc més polític. També, perquè directament, com a president autonòmic, entro a la junta de la federació espanyola i al consell de federacions catalanes. Cal esmentar que no fa gaire, la federació catalana va rebre el premi a la millor gestió federativa», ha comentat Antoni Mesas.

El tir amb arc català disposa en l'actualitat de 2.707 llicències, amb tendència a l'alça, té 79 tècnics, 74 jutges i 32 cursetistes. La federació catalana té inscrits 68 clubs, els quals «hauré de gestionar perquè tots els problemes van a parar al president tot i que les feines estan distribuïdes entre els diferents membres de la junta directiva», explica Mesas, que afegeix que «miraré de tenir un altre tipus de relació amb les entitats per tal de recuperar la confiança. Cal tenir en compte que són els clubs els que són la federació. Cal restablir lligams». Un dels principals reptes d'Antoni Mesas és «consolidar l'escola catalana de tir amb arc. Ara mateix tenim vuit seus, entre les quals una a Santpedor. Hi ha 102 nens que volen iniciar-se en aquest esport i disposen de 8 directors d'escola i 10 instructors tècnics de nivell 1».

«S'ha d'entendre que les escoles són el futur de la federació. En aquest sentit, volem apostar per la tecnificació, que és el primer pas abans de competir. Com més escoles, millor, però regulades. Aquest és també un aspecte que vull polir».

Actualment, la Federació Catalana de Tir amb Arc té competicions de totes les especialitats, aire lliure i sala, tir de camp, tir de bosc (3D), amb les corresponents lligues catalanes i campionats de Catalunya. Mesas considera que els arquers catalans «tenen un nivell alt. Per exemple, l'any passat, en el campionat d'Europa de 3 dimensions va haver-hi quatre catalans i un d'ells, David Garcia, va aconseguir l'or i la plata per equips. En l'europeu de camp, David Garcia va aconseguir la plata. També en aire lliure hem estat en competicions internacionals».

La Federació Catalana de Tir amb Arc també dóna aixopluc a la modalitat japonesa del kyudo.