Final accidentat abans de la primera cita muntanyenca

La jornada prèvia a la primera arribada en alt del Tour, que havia de ser tranquil·la, va determinar una arribada polèmica que va desembocar en l'adéu de la cursa de dos dels habituals animadors. L'eslovac Peter Sagan va treure el colze dret per evitar que l'avancés el britànic Mark Cavendish i el va fer caure a terra. Tot això va beneficiar el campió de França, el jove Arnaud Démare, que va imposar-se en l'arribada massiva.

Cavendish va haver de ser conduït a l'hospital, amb una probable fractura de clavícula, i una hora després de l'arribada de la llarga etapa de 207,5 quilòmetres entre Mondorf-les-Bains i Vittel, el jurat internacional va decidir expulsar Sagan de la cursa.

L'episodi va ser el preludi d'una jornada que s'espera més apassionant, la d'avui, de 160 quilòmetres entre Vittel i La Planche des Belles Filles, amb una arribada en un port de primera categoria que determinarà l'estat de forma dels favorits. Chris Froome, segon de la general a dotze segons del seu company d'equip i compatriota Geraint Thomas, és qui presenta més incògnites, ja que no se sap com es troba després de la caiguda que va tenir diumenge.

Entre els altres favorits, com Quintana i Contador, ahir hi havia prudència i demanaven no perdre temps avui.