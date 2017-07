Guardiola diu que no canviarà de model de joc l'any vinent

El santpedorenc Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, va declarar, en una entrevista a L'Esportiu, que no canviarà el seu estil de joc de cara a la temporada vinent, malgrat que va saldar la temporada passada sense cap títol per primera vegada a la seva trajectòria com a entrenador. Guardiola va desvetllar que «tohom m'ho diu, 'heu de canviar'. I jo dic 'heu de canviar vosaltres'. Jo no canviaré perquè no ho sé fer d'una altra manera, ni tampoc la sento».

El bagenc va justificar que el motiu pel qual al seu estil li costa més triomfar a Anglaterra és pel fet que «els àrbitres permeten més i llavors s'iguala el joc. Jugades que són falta a tot arreu, allà [a Anglaterra] no ho són i això provoca un contraatac. Però segueixo pensant que si jugues bé, guanyes».



Passar-s'ho bé

De tota manera, i malgrat no guanyar cap títol, Guardiola reconeix que en el seu primer any a la Premier League «m'ho he passat bé. Hi ha gent que diu que no ha anat bé, però l'excepció era el que havíem fet fins ara. Set anys d'entrenador professional i sis lligues guanyades i, pel que fa a la que es va perdre, tindríem molt a debatre». A més, «sempre a semifinals de Champions. El City és un gran equip, però arribar fins al nivell del Barça, del Madrid, del Bayern, de la Juventus... és molt complicat. Necessites més temps, una dècada».

Pel que fa al Barça, el veu «molt millor que com el veuen a Barcelona. L'he patit aquestes temporades dos cops i han jugat bé a futbol. Mentre hi sigui Messi, serà així». Sobre el nou tècnic, Ernesto Valverde, el considera l'ideal perquè la plantilla «necessita un paio que els estimi i l'Ernesto és un primera espasa».