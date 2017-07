L'escola de ciclisme de Manresa compleix dos anys consolidada i amb 50 infants

Va néixer el 2015 amb 5 nens i ara ja en són gairebé 50. En dos anys, l´escola de ciclisme Bike Kids s´ha consolidat plenament a Manresa i s´està obrint a la comarca com a una opció esportiva més per als nens i nenes de 3 a 12 anys.

Bike Kids va començar a l´Ateneu Les Bases però per necessitat d´espai, aquest curs passat, es va traslladar al Cube. Els seus responsables són Albert Bellès i Dani Oltra. Bellès comenta que «vam crear aquesta escola per omplir un buit i perquè els nens tinguessin una altra especialitat per practicar, a més a més del futbol i el bàsquet. No només és ensenyar a anar amb bicicleta sinó que els joves també aprenen les tècniques de l´equilibri, de la frenada, etc. I a més, tot això s´aprèn jugant».

La idea d´aquesta escola de ciclisme és sigui un extraescolar més. Per això «també ensenyem en diferents col·legis, com el Riudor de Santpedor, i des del proper curs al Joncadella i el Collbaix de Sant Joan de Vilatorrada», diu Albert Bellès. La modalitat de Bike Kids és la bicicleta de muntanya. «Els més petits practiquen en un espai al mateix Cube i amb els més grans anem a fora, en llocs on no hi ha transit».

Oficialment, Bike Kids no es considerada encara per la federació escola de ciclisme perquè «durant un temps s´han de fer activitats fins a arribar a l´oficialitat. Estem fent els passos per ser escola. Per tota aquesta nostra zona no n´hi ha cap», afegeix Bellès, que té clar que «volem créixer i preparar futurs corredors per competir, tot i que aquesta no és el principal objectiu. En agradaria, això sí, que el Bellès Team tingués el seu propi planter. D´entrada, no els volem inculcar la competició perquè es podrien cansar abans d´hora, però sí que si a algun dels nostres alumnes li veiem possibilitats, li enfocarem el camí».

La Bike Kids ofereix servei de bicicletes a tots els seus esportistes. «Comencem amb bicicletes sense rodetes ni pedals i després ja passem als pedals. Als col·legis, cada alumne es porta la seva. Cal tenir en compte que als pobles molts nens i nenes a partir dels set anys van a escola amb bicicleta».

L´escola de ciclisme de Manresa funciona pràcticament cada dia laborable a la tarda durant el curs escolar i disposa d´un bon nombre de monitors per poder reduir els grups d´aprenentatge segons el nivell i l´edat. Les inscripcions per al curs que ve es poden fer a la botiga Tomàs Bellès o també al Gimnàs Cube.