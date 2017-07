Socis blaugrana de casa nostra treuen ferro a la polèmica del Seient Lliure

Els socis blaugrana de les nostres comarques consultats per Regió7 van treure ferro a la polèmica que va sorgir dilluns arran del Seient Lliure (el sistema d'alliberament de localitats dels seus abonats). Els presidents de quatre penyes del Bages, el Berguedà i l'Anoia troben bé la pràctica del club però troben a faltar una millor comunicació.

El FC Barcelona va reconèixer haver fet servir el Seient Lliure per vendre entrades d'alta gamma que li proporcionen un marge de benefici més gran, però va matisar que els ingressos d'aquest concepte sempre es reinverteixen al club. El vicepresident primer del FC Barcelona, Jordi Cardoner, va comparèixer davant la premsa amb la intenció de desmentir una informació de TV3 que apuntava que el Barça no informa el soci afectat d'aquest negoci i li liquida l'entrada a preu de taquilla i no per la quantitat venuda, en alguns casos entre 1.200 i 1.500 euros.

Sobre aquesta qüestió, Jaume Fortuny, president de la PB Cor de Catalunya de Manresa, va defensar la pràctica de l'entitat blaugrana «Si és veritat el que diuen, em sembla bé». Ara bé, Fortuny, que no fa servir el Seient Lliure amb regularitat, va explicar que «potser hi va haver manca d'informació, el club ho podria haver exposat millor».

Per la seva banda, Rogeli Serra, president de la PB Montserrat-Monistrol, va admetre que «no sabia del cert que es feien aquestes pràctiques, però m'ho imaginava». Serra també és de l'opinió que la comunicació és millorable, però en general defensa la postura del club, ja que «el que fan no és res il·legal».

El tercer soci consultat és Josep Aranda, president de la PB Berga, també va saber dilluns l'existència d'aquest afer. Aranda va més enllà i té la teoria que «tant a Agustí Benedito com a Joan Laporta els interessa que això surti a la llum, i podrien estar-hi darrere d'alguna forma». Malgrat tot, Aranda també confia en els directius del club: «el Seient Lliure és un sistema en què tothom hi guanya, però no es pot fer servir per fer negocis. Crec que el Barça ho fa amb bona fe i ho està gestionant bé».

Finalment, Joan Carles Còdol, president de la PB Carme, també se'n va assabentar ahir: «l'únic que sabia és que el club et retorna la meitat de l'entrada». Còdol, que utilitza el Seient Lliure, afirma que «dubto de la veracitat de la informació emesa per TV3 i reconec que encara no estic prou informat sobre el tema, però tinc la intenció de tenir una conversa amb alguns directius que conec per tal de saber la seva versió».



Les anomalies, des del 2015

Segons va informar TV3 a la seva pàgina web, l'any 2015 ja es van detectar les primeres anomalies derivades del VIP Experience. Alguns socis van observar deficiències en les liquidacions rebudes per les entrades que havien alliberat al Seient Lliure perquè el club en gestionés la revenda. En un cas concret que va poder conèixer la televisió, per una mateixa localitat, l'abonat va rebre un primer ingrés de 164 euros, que posteriorment va ser corregit per un altre de 40, en un matx europeu entre el Barça i la Roma.