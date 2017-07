Verratti té tres dies més de vacances al PSG

El centrecampista italià Marco Verratti, desitjat pel FC Barcelona, no s'haurà de reincorporar a la disciplina del París Saint-Germain fins a divendres, ja que va estar concentrat uns dies amb la selecció italiana després del final de la temporada a nivel de clubs. El tècnic dels parisencs, Unai Emery, va parlar ahir en la primera jornada del nou club del PSG i va declarar que «estem contents amb els jugadors que hi ha avui aquí, que són els més importants per a nosaltres».