Aru es fa fort en el primer ascens i Froome ja és líder

Tal com s'esperava, la primera ascensió seriosa del Tour de França no va establir diferències gaire grans, però va determinar estats de forma dels candidats a la victòria. El sard Fabio Aru va demostrar que és un escalador explosiu i, gràcies a un atac quan faltaven 2,5 quilòmetres per al final, es va imposar a la meta de l'alt de la Planche des Belles Filles, de primera categoria, en una jornada que va servir perquè el guanyador de la passada edició del Tour, Chris Froome, recuperés el mallot groc de líder.

L'irlandès Daniel Martin va ser l'únic que va resistir entre Aru i Froome, que va sobrepassar la línia de meta acompanyat del seu excompany i ara rival Richie Porte. Darrere, Nairo Quintana va perdre 26 segons i Alberto Contador, 34. No són gaires, però farà falta el pas dels dies perquè el colombià i el madrileny vagin trobant el pas a la cursa.

De l'etapa d'ahir, que arrencava amb les baixes de Peter Sagan, desqualificat, i de Mark Cavendish, amb fractura de clavícula, després de l'incident que van protagonitzar dimarts, es va salvar la pujada final, amb el control del BMC i de l'Sky, que van anar rellevant-se al capdavant del grup fins que cap dels dos conjunts no va poder resistir l'atac final d'Aru.

Després de la jornada d'ahir, Froome va declarar que «l'etapa ha mostrat qui es troba en bona condició, però cal tenir en compte que és una ascensió que afavoreix més a uns que als altres. La pujada final afavoreix Daniel Martin. La general es troba molt comprimida i la cursa, molt oberta».

Per la seva banda, Nairo Quintana va dir que la primera cita amb la muntanya «no va ser positiva», es va queixar de la calor i va afrmar que «he d'esperar una mica per trobar el ritme». Contador, per la seva banda, es va congratular que les diferències no haguessin estat gaire grans i va avançar que podria intentar algun atac als Alps.

Avui, etapa llarga i plana de 216 quilòmetres de recorregut entre Vesoul i Troyes.