Cloenda del Consell Esportiu del Berguedà a Avià

El Consell Esportiu del Berguedà va celebrar la cloenda de la temporada escolar a les piscines municipals d'Avià. Hi va haver esmorzar per a tothom i es van fer entrega dels premis, trofeus, diplomes i medalles als esportistes escolars. la piscina va ser un bon reclam per als joves esportistes. La trobada, que va tenir la col·laboració de l'Ajuntament d'Avià, va tenir la presència del regidor d'esports avianès, Adrià Rebolledo.