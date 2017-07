Egea amb un or i Salvans amb un bronze destaquen en el català aleví de Reus

La piscina de 50 metres del CN Reus Ploms va acollir, durant tres dies, els campionats de Catalunya de natació en categoria aleví. La capital del Baix Camp va acollir a més de 500 nedadors en representació de 69 clubs.

El CN Minorisa hi va ser present amb un equip format per deu esportistes, Adrià Herrador, Jan Gabriel Iwan, Edgar Rosado, Roger Pujol, Èric de Arco, Anna Salvans, Maria J. Egea, Sara Jaramillo, Ivette Sánchez i Laia Monferrer. Els nedadors bagencs, entrenats per Genís Rico, va obtenir uns bons resultats com ho demostra el fet que es van superar 28 marques personals. A destacar l'or de Maria J. Egea en els 100 braça i la tercera plaça d'Anna Salvans en els 100 esquena; Roger Pujol va fer la mínima per poder participar en els campionats d'Espanya de la categoria en els 100 esquena, prova en la qual va quedar a les portes del podi amb la quarta posició.

Amb aquesta mínima estatal aconseguida per Roger Pujol, ja són onze els nedadors del CN Minorisa que podran participar en els campionats d'Espanya de la seva edat. Pel que fa a la classificació final per clubs, el CN Minorisa va finalitzar en el lloc 18 d'entre 69 clubs d'arreu de Catalunya.