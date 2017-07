L'olesà Pep Segura és el nou mànager general esportiu del FC Barcelona

L'olesà Pep Segura és de forma oficial el nou mànager general esportiu del Futbol Club Barcelona, segons va confirmar el club blaugrana en un comunicat oficial. Es tracta d'un nou càrrec que correspondria al de director esportiu, una plaça que va quedar buida a can Barça des de la destitució d'Andoni Zubizarreta. Robert Fernández seguirà com a secretari tècnic del primer equip i Jordi Roura, com a responsable del futbol formatiu amateur. La feina de Segura serà, principalment, la de coordinar totes les àrees esportives del club. Llicenciat en Educació Física, Segura es va incorporar al Barça el 1997 com a entrenador del juvenil A.