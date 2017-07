Messi renova i seguirà de blaugrana les properes quatre temporades

El Futbol Club Barcelona va anunciar ahir un acord amb l'argentí Lionel Messi per ampliar el seu contracte fins al 2021. El jugador blaugrana, de viatge de nuvis després de casar-se al seu país divendres passat, acabava el seu compromís amb el club el 2018.

Segons va informar el club en un comunicat, l'acord se signarà les pròximes setmanes, quan Messi es reincorpori a l'equip després del període de vacances. El club celebra «la continuïtat i el compromís del millor jugador de la història, format al planter, que ha desenvolupat tota la seva car rera professional a l'entitat i que és l'emblema d'una era d'èxits extraordinària i inèdita al futbol mundial».

Una vegada que el Barça va rebre totes les validacions necessàries per tancar el contracte, va informar de l'acord i ara només queda la firma de les parts. Per a aquest acte, d'aquí a unes setmanes, el club preveu una cosa solemne, tot i que encara no té decidit com serà.

La renovació del jugador es donava per feta fa unes setmanes, ja que el club havia enviat senyals que tot estava encaminat. De fet, la renovació del jugador fins al 2021 ha estat un assumpte que ha portat en exclusiva el president del club, Josep Maria Bartomeu, que no ha volgut que la família Messi i el jugador tinguessin cap dubte de la intenció de l'entitat de continuar amb els seus serveis, malgrat els problemes amb els quals s'ha topat amb la justícia. Així, malgrat els dubtes dels últims anys i el seu trànsit pels jutjats, l'últim després de conèixer que el Tribunal Suprem el considerava autor de tres delictes fiscals i la confirmació de 21 mesos de presó imputada per l'Audiència de Barcelona, el jugador barcelonista finalment signarà la seva renovació, que el mantindrà com el futbolista més ben pagat.

Messi ha estat els últims anys el símbol del FC Barcelona i la seva renovació, ja entrat en els 30 anys, s'havia convertit en una obsessió per als gestors del club, que sabien que haurien de pagar unes quantitats astronòmiques i una prima de fitxatge també molt elevada. El club entén que al jugador se li han de satisfer sumes importants de diners pel que ha aportat al Barcelona i pel que genera el seu futbol. Leo Messi va aterrar al FC Barcelona amb 13 anys (el 2000), des del planter de Newell's Old Boys argentí. Ja a la Masia, va jugar en diferents equips de les categories inferiors, com l'infantil A, cadet B i A, juvenil A i Barça C i B.

La seva primera experiència en el primer equip li va arribar als 16 anys, tres després d'haver fitxat pel Barça. Va ser en un amistós a Porto, i ja amb 17 va debutar a Primera, a Montjuïc contra l'Espanyol. Va completar el curs passat la seva tretzena temporada en el primer equip del Barça, amb el qual ha guanyat 8 lligues, 4 lligues de campions, 5 copes del rei, 7 supercopes d'Espanya, 3 supercopes d'Europa i 3 mundials de clubs. A més, ha estat condecorat amb cinc Pilotes d'Or com a millor jugador del món i quatre Botes d'Or com a màxim golejador.