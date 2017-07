Murray supera Brown i segueix en la cursa per mantenir el número 1

L'escocès Andy Murray va superar l'alemany Dustin Brown en tres ràpides mànigues (6-3, 6-2 i 6-2) i es va classificar per a la tercera ronda de Wimbledon. D'aquesta manera, Murray segueix viu en la lluita per mantenir la corona de la temporada passada i el número 1 del món, posició a la qual també aspiren el balear Rafa Nadal i el serbi Novak Djokovic.

Brown, que fa dos anys va eliminar Nadal en la segona ronda del torneig anglès, no va tenir cap possibilitat davant un Murray que es va mostrar molt sòlid, no va perdre el servei en cap ocasió i només va cometre cinc errades no forçades. Ara, l'escocès s'enfrontarà a l'italià Fabio Fognini, que va derrotar el txec Jiri Vesely també en tres sets (7-6, 6-4 i 6-2). Altres favorits, com el japonès Kei Nishikori o el croat Marin Cilic, també van passar ronda.

En el circuit femení, algunes de les aspirants al títol es van classificar per a la propera ronda. L'eslovaca Dominika Cibulkova va derrotar la nord-americana Brady en dues mànigues (6-4 i 6-4), la bielorussa Victoria Azarenka va fer el mateix amb la russa Elena Vesnina (6-3 i 6-3), i la britànica Johanna Konta va superar la croata Donna Vekic (7-6, 4-6 i 10-8).