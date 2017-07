El Triatló del Cardener repeteix traçat amb inici a Sant Ponç i final a Cardona

Un triatló singular és el que es disputarà diumenge a casa nostra. Es tracta de la segona edició del Triatló CEME-Vall del Cardener, que organitzen conjuntament el Club Esportiu Mosos d'Esquadra (CEME) i l'Ajuntament de Cardona. Singular perquè és dels pocs triatlons puntuables per al circuit català que no comença i acaba en el mateix lloc.

Com l'any passat, els triatletes nedaran al pantà de Sant Ponç, aniran en bicicleta fins a Cardona i allà faran la cursa a peu amb final a la plaça de la Fira. L'hora de sortida és a dos quarts de 10 del matí. Les distàncies seran olímpiques, és a dir, 1.500 m de natació amb dues voltes al pantà, 38 km de ciclisme per la zona de Freixenet, Su i el Miracle (el punt més alt) per continuar fins a Cardona, acumulant 560 m de desnivell positiu. I al final el segment corrent, en el qual els triatletes faran 10 km amb sortida i arribada a la plaça de la Fira de Cardona, passant per indrets emblemàtics i coneguts de la vila com els voltants del castell i també la muntanya de sal.

A causa del fet que es comenci en un lloc i acabi en un altre, l'organització necessita una important infraestructura donat que s'han d'instal·lar dos boxs, un a Sant Ponç i l'altre a Cardona. En aquest sentit, es posaran autocars gratuïts per als participants i acompanyants per tal de fer el trajecte de Cardona a Sant Ponç abans de la prova (entre les 8 i les 9 del matí) i a l'inrevés, un cop finalitzada la mateixa (a la una).

Carles Pérez és el director executiu de la cursa i ha destacat «la seguretat dels circuits tancats d'aquest triatló, que farà les delícies dels esportistes que vinguin. Aquesta és una prova més de qualitat que de quantitat. Per això, es tancaran les inscripcions en 200 triatletes».

La prova és puntuable per al circuit català i per a la cinquena edició del Campionat de Catalunya de triatló per a policies i bombers. Hi tenen cabuda triatletes de les categories absoluta; júnior; sub-23; veterans 1, 2 i 3; policies i bombers; i policies i bombers màster 40.

Les inscripcions es poden fer efectives fins a divendres a t riatlodelcardener.cat/. Com l'any passat, els responsables d'aquest triatló destinaran un percentatge dels ingressos a la lluita contra la fibrosi quística.