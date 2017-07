El Betis recorrerà a la justícia ordinària per defensar la seva plaça a l'ACB

El president del Betis, Fernando Moral, va enviar dimecres a la nit una carta al seu homòleg de l'ACB, Francisco Roca, en la qual l'adverteix de la intenció del club sevillà de recórrer a la justícia ordinària per mantenir la plaça a la lliga Endesa perduda a causa del seu descens esportiu.

L'entitat sevillana entén que el preacord entre l'associació de clubs (ACB) i la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) per permetre l'ascens dels dos primers classificats de la lliga LEB OR «no és vàlid» perquè es van modificar «les condicions establertes estatutàriament» per jugar a la màxima categoria.



Modificació fora de temps

Moral manifesta, a més, que en l'assemblea general de l'ACB del 21 de juny «es va acordar establir com a requisits l'adquisició del valor de participació a l'ACB per un total de 1.939.301 euros i un pressupost mínim de 2.300.000 euros», amb l'obligació de complir-los «abans del 5 de juliol», data modificada a posteriori.

«Qualsevol modificació del que s'ha acordat (...) seria incidir en la conducta arbitrària i canviant –a més de contrària als propis estatuts– observada pels òrgans de l'ACB en els últims mesos», afegeix l'escrit que conclou amb l'advertència del club sevillà de recór rer als tribunals ordinaris.

Per tant, el Betis Energia Plus sent «la necessitat de recórrer a la justícia ordinària per tutelar els drets que ens assisteixen a partir dels propis estatuts, en particular, el dret d'afiliació a ACB per a la temporada 2017-18».