El Guangzhou rebutja una oferta del Barça per Paulinho

El Barça continua acumulant contratemps en el mercat de fitxatges d'aquest estiu. Davant la dificultat de tancar el fitxatge de l'italià Marco Verratti, del PSG, al Camp Nou havien començat a mirar altres objectius. Però de moment, només rep carabasses: el Guangzhou Evergrande xinès va assegurar ahir que ha refusat una oferta de 20 milions d'euros per al migcampista brasiler Paulinho.

De fet, amb el comunicat emès ahir, el conjunt xinès va confirmar la postura que ja havia exposat el seu entrenador, el també brasiler Luiz Felile Scola: Paulinho no està en venta. D'aquesta manera, l'oferta barcelonista, que proposava pagar els 20 milions d'euros en dos terminis, queda rebutjada i el club declara intransferible un altre dels objectius del Barça.

Dies abans, el mateix futbolista havia admès que tenia una oferta per aterrar al Camp Nou, però expressava els seus dubtes respecte a la possibilitat de deixar la Xina, on va arribar després d'una etapa no gaire fructífera al Tottenham.



Arda Turan no es mou

D'altra banda, l'agent d'Arda Turan va assegurar ahir que el migcapmista turc no es mourà del Camp Nou, per ara. «Arda té tres anys de contracte i serà a l'inici de la pretemporada del FC Barcelona», va dir Ahmed Bulut en un canal de televisió turc.