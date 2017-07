L'Andorra de Peñarroya ja té rivals europeus

El MoraBanc Andorra, entrenat per Joan Peñarroya, s'enfrontarà a l'Unics Kazan rus, al Darussafaka turc, al Cedevita croat, al Torí italià i al Levallois francès a la fase de grups de l'Eurocup, segons el sorteig celebrat ahir. L'Herbalife Gran Canària, per la seva banda, comparteix grup amb el Zenit rus, el Tofas Bursa turc, el Ratiopharm Ulm alemany i l'Asvel francès. Mentre que el Bilbao Basket té com a rivals l'Alba de Berlín d'Aíto García Reneses, el Lokomotiv rus, el Lietuvos Rytas lituà, el Limoges francès i el Partizan serbi.