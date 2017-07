El Màlaga fa oficial el fitxatge de la jugadora bagenca Paula Fernández

La fruitosenca Paula Fernández, fins ara jugadora del Barça B, ha fixat pel Màlaga CF. L'exjugadora del filial blaugrana es va iniciar l'any 2005 amb l'Escola Paidos, el 2009 va anar al CE Manresa i el 2011, fins a la temporada passada, va estar al FC Barcelona B.

Respecte a la selecció nacional, va debutar en el Campionat de Europa Femení sub-17 d'Islandia, en el qual es va proclamar campiona. A més va jugar l'Euro sub-17 de Bielorrúsia 2016, on va aconseguir el segon lloc, així com el mundial sub-17 de Jordania, on va ser bronze.

La futbolista ha declarat que «em sento molt afortunada per la confiança que ha depositat en mi el Màlaga per aquest nou projecte al qual espero aportar el meu esforç i entrega per aconseguir tots els objectius que el club s'ha marcat per a la pròxima temporada».