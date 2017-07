El Melilla s'inscriu a la LEB Or pendent del seu ascens en diferit

El Club Melilla Baloncesto s'ha inscrit una temporada més a la lliga LEB Or, encara que continua pendent de com es resolen els ascensos a la lliga ACB, ja que és un dels equips que no ha pogut pujar en considerar inassumibles els requisits exigits. En el seu cas, l'ascens el va aconseguir la temporada passada, però com que no el va poder confirmar, l'ACB li va reservar el dret per fer-ho en diferit.

L'entitat melillenca va tancar ahir la inscripció per a la temporada 2017-18, que serà la 22a del club a LEB Or, categoria de la qual n'és degà. El club va lliurar dimecres a la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), a través de la territorial de Melilla, l'aval de 150.000 euros, l'ingrés d'uns altres 18.000 en metàl·lic i un pagament amb venciment al setembre per la mateixa quantitat, necessaris per a participar en la LEB Or, segons va explicar en un comunicat.

«El club ha emplenat la seva inscripció de manera telemàtica a través de la plataforma de la FEB, últim requisit per completar-la, després de la presentació de tota la documentació requerida ahir», va indicar.

En els propers dies membres de la federació examinaran tota la documentació aportada i, si és cor recte, inscriurà l'equip de manera definitiva. El Melilla, però, va recodar que «el termini per a la inscripció dels 18 equips amb drets esportius a la competició conclou el proper 17 de juliol» a la una del migdia. I va afegir que, encara que s'hagi inscrit en aquesta categoria, el club és «a l'espera de conèixer quina serà la normativa i els requisits finals d'ascensos a l'ACB que regirà la propera temporada i que ha de sortir a la llum en els propers dies».

El Melilla va advertir la setmana passada que la quantitat que exigeix l'ACB per ascendir a la lliga Endesa és encara «inaccessible», tot i haver eliminat el cànon d'ascens valorat a canvi d'un pagament de 2,3 milions d'euros.

La resolució de les dues places d'ascens afecta al Gipuzkoa i el Burgos, per poder pujar, i a l'ICL Manresa i al Betis, pendents de si baixen. Però també n'estan pendents el Melilla i el Palència, que fa un any no van poder confirmar l'ascens i se'ls va reservar els drets per a un futur salt de categoria en diferit fins aquest estiu.