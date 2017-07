El Peralada del fruitosenc Arnau Sala fa el pas per ser equip de Segona Divisió B

El Peralada, equip de Tercera Divisió entrenat pel fruitosenc Arnau Sala i que en la darrera temporada també ha tingut a les seves files el jugador manresà Cesc Clotet, es pot convertir en les properes hores en equip de Segona Divisió B. El conjunt empordanès, que és el filial del Girona, va aprovar en la seva darrera reunió sol·licitar la plaça que va deixar lliure a la categoria superior el Gavà per culpa dels impagaments.

Així, serà el club principal, el Girona, el que assumirà l'abonament de 133.000 euros, la xifra sol·licitada per ocupar una plaça a la qual també aspiraven altres conjunts. Un cop es consolidi el descens administratiu de l'equip barceloní, el Peralada podrà ocupar el seu lloc.



Canvi de president

Aquesta resolució es va prendre després de la reunió del club que va tenir lloc a última hora de dimecres, en la qual les tres candidatures que aspiraven a la presidència de l'equip blanc-i-verd van unir les seves forces en una de sola. El nou president serà Miquel Llobert, amb la qual cosa no hi haurà eleccions.

Així mateix, la nova presidència va resoldre fer el salt de categoria, sempre que el Girona assumeixi el pagament d'aquesta quantitat. No s'ha parlat encara de la continuïtat de l'entrenador, ni dels jugadors, tot i que es confia en la feina d'Arnau dels darrers anys.

El Peralada va quedar en segona posició del grup 5 de Tercera Divisió darrere de l'Olot, que va ascendir després de superar una eliminatòria. L'equip empordanès, en canvi, en va haver de disputar tres. Va passar les dues primeres, després de fer fora de la competició el Móstoles i el Conquense i va quedar eliminat en la ronda definitiva per un sol gol. Va empatar a un al camp del Rápido de Bouzas gallec, però només va igualar a dos en la tornada.



Valors gironins

El fet de tenir l'equip filial a Segona Divisió B era de capital importància per al Girona, ja que vol tenir un conjunt el més amunt possible per foguejar nous jugadors que podrien nodrir el primer equip, que ara és a la màxima categoria. Un dels que podria fitxar pròximament, segons informa Diari de Girona, és el lateral Adrián Guerrero, un jugador de Blanes de 19 anys que ha acabat la seva etapa de formació al planter del Barça.