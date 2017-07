arxiu particular

El púgil santvicentí David Martínez guanya a la Xina arxiu particular

El santvicentí David Martínez (tercer per l'esquerra a la foto), del club Kick Boxing Pugnator Castellet, va aconseguir la victòria en el torneig internacional disputat a Zhengzhou, a la Xina, davant del local Wu Sihan. Va ser un combat intens, però la bona estratrègia del boxador català el va portar al triomf. Aquest campionat va ser organitzat per la promotora asiàtica Wu Ling Fen (WLF) i la gala es va poder seguir en directe amb la retransmissió de Henan TV. Una gran experiència viscuda per a David Martínez, el fet d'haver pogut participar en les grans promocions internacionals de kick-boxing.