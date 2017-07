Tres equips de Manresa compartiran grup a Tercera Catalana el curs que ve

Era força evident que estarien en el mateix grup de Tercera Catalana, però no deixa de ser un fet prou singular que tres equips de Manresa comparteixin grup i categoria. La Pirinaica, el PI Puig i el Manresa B jugaran en un remodelat grup 7. La Pirinaica després d´una brillant lliga l´any passat (va quedar tercer) i el PI Puig i el Manresa B gràcies al seu ascens.

També com a novetats en aquest grup 7 hi ha l´Avià B, el Calaf, el Navàs, el Puigcerdà, i de Terrassa, el Can Parellada. Completen el grup conjunts habituals com el Cardona, Fruitosenc, Joanenc, Marganell, Puig-reig, Santpedor, Súria, Juan XXIII, Sant Pere Nord i Viladecavalls.

Una temporada més, el Moià competirà al grup 5, amb equips bàsicament de l´Osona. Pel que fa als equips anoiencs, la majoria estaran al grup 12, menys el San Mauro B que està al 8 amb les formacions del Baix Nord.

Grup 5

Balenyà;

Borgonyà

Gurb

Llerona

Manlleu B

Moià

Ol. La Garriga

Pradenc

Roda de Ter

Sant Feliu C.

Sant Julià V.

Sant Vicenç T.

Seva

Taradell

Tona

Torelló

Vic B

Voltregà

Grup 7

Avià B

Calaf

Can Parellada

Cardona

Fruitosenc

Joanenc

Juan XXIII

Manresa B

Marganell

Navàs

PI Puig

Pirinaica

Puig-reig

Puigcerdà

Sant Pere Nord

Santpedor

Súria

Viladecavalls

Grup 8

Abrera

Can Roca 74

Castelldefels B

Cervelló

Corbera

Levante LP

Martorell

Olesa

PR Sant Feliu Ll.

Pallejà

San Mauro B

Sant Andreu B.

Sant Esteve S.

Sant Vicenç H.

Montserratina

Torrelles

Vallirana

Viladecans B

Grup 12

Anoia

Cubelles

Hortonenc

J. Ribetana

La Munia

P. Claramunt

Martinenca

Mediona

Moja

Montserrat I.

Òdena

Olivella

Piera

Ribes

Riudebitlles

San Mauro

Sant Pere M.

Sitges