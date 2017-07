Aleix Duran serà el nou entrenador de l'ICL quan es confirmi el futur de l'equip

El tècnic terrassenc Aleix Duran, que el proper 4 d'agost farà 40 anys, és l'escollit per comandar la reconstrucció de l'ICL Manresa la temporada vinent, possiblement des de la lliga LEB Or. El club està esperant a que es confirmi el futur de l'entitat, que tot sembla indicar que serà a la segona categoria del bàsquet estatal, per oficialitzar el fitxatge com a màxim responsable de qui va ser el segon entrenador d'Ibon Navarro la temporada passada. Regió7 ja havia avançat aquesta possibilitat en la seva edició del passat 2 de juny i aquesta va ser confirmada divendres a la tarda pel compte de Twitter de Xiulet Final.

Fonts properes a Duran han confirmat que "encara no hi ha res firmat, però esperem que tot acabi bé". L'entrenador marxa aquest diumenge cap a Creta, on tornarà a ser tècnic ajudant d'Ibon Navarro, en aquesta oportunitat amb la selecció espanyola sub-20 en el Campionat d'Europa. A l'equip estatal també hi ha el jugador del Bàsquet Manresa Guillem Jou, que possiblement estaria a les ordres de Duran al Congost la temporada vinent.

El club bagenc ha treballat amb diverses opcions tenint en compte que encara no sap, de manera oficial, si jugarà a l'ACB o a la LEB Or. En les darreres hores, però, sembla que s'aclareix el panorama per l'acord al qual han arribat l'ACB, la federació espanyola i el Consell Superior d'Esports i que facilitaria els ascensos del Gipuzkoa i el Burgos, la qual cosa suposaria que el Betis i l'ICL confirmarien el seu descens esportiu. Aquest fet s'ha de ratificar en una assemblea de la patronal de clubs que s'ha de fer dilluns a Barcelona. L'ICL ha treballat amb diversos noms però Duran és, des de l'inici, qui s'adapta més al que vol l'entitat per reconstruir l'equip des de baix.

L'entrenador vallesà és a Manresa des del 2003 i hi ha estat preparador físic, entrenador de les categories inferiors i ajudant d'Óscar Quintana, Jaume Ponsarnau i Ibon Navarro a la lliga. Va tenir un parèntesi de dos anys, entre el 2013 i el 2015, en què va ser primer entrenador del Barça B a la LEB Or i la LEB Plata, respectivament. És, per tant, un coneixedor profund del planter manresà i dels basquetbolistes joves i sembla una personalitat adequada per crear i fer créixer un nucli de jugadors locals per al nou projecte. En aquest sentit, es compta amb peces que ja han tingut minuts a l'equip com Jordan Sakho, el propi Jou, Deng Mayot i Ahmed Khalaf i també els dos darrers fitxatges, el base Dani Garcia i l'ala Nil Brià, que integraran la plantilla de l'equip vinculat, el CB Martorell, a LEB Plata però que poden disposar d'oportunitats a la LEB Or amb l'ICL.