Àlex Izquierdo és el primer àrbitre de Manresa de categoria estatal

Ha estat aquesta mateixa setmana quan la Federació Espanyola de Natació ha comunicat l'ascens a categoria estatal de waterpolo de l'àrbitre manresà Àlex Izquierdo, després dels corresponents exàmens teòrics i pràctics fets fa força dies. Tot i que l'interessat tenia clares les seves possibilitats d'ascens, la federació ha causat incertesa en la decisió per motius de la tardança en donar a conèixer la resolució. Sigui com sigui, Àlex Izquierdo es converteix en el primer àrbitre manresà que podrà xiular a Segona Divisió masculina i a Divisió d'Honor femenina a partir de la propera temporada.

Juntament amb Àlex Izquierdo, també ha ascendit un altre català, Antonio Calvo. En el cas d'Izquierdo fa cinc temporades que es dedica a l'arbitratge després de deixar el waterpolo com a jugador quan va desaparèixer el CN Manresa. Era el 2013 i Izquierdo tenia 27 anys. «Volia continuar lligat al waterpolo i no em veia com a entrenador, tampoc com a jugador en un altre club. Vaig començar a fer d'àrbitre fins que després d'uns primers anys una mica incerts m'ho vaig començar a prendre de forma més seriosa», admet Àlex Izquierdo.

El manresà ha assolit la categoria estatal C i li queden dos salts més per arribar a la màxima, la Divisió d'Honor masculina (hi ha la Primera Divisió estatal entre mig). Izquierdo té clar que «no tinc un màxim però sí un mínim com a àrbitre, m'agradaria arbitrar a la mateixa categoria que va ser el meu límit com a jugador, la Primera Divisió estatal.

Fins ara Àlex Izquierdo arbitrava categories catalanes.