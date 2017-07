El Barça torna a regalar un jugador, aquest cop Mathieu

? El Barça va comunicar ahir la rescissió del contracte de l'internacional francès Jérémy Mathieu, de 33 anys, que va arribar al Barça fa tres temporades, procedent del València, a canvi de 20 milions d'euros. Tal com va passar la temporada passada amb Sandro, que va marxar gratis al Màlaga, Mathieu se'n va de franc a l'Sporting de Lisboa, que el fitxa per a dues temporades i li ha imposat una clàusula de rescissió de 60 milions. Vestit de blaugrana, Mathieu ha guanyat dues lligues, tres copes, una Champions i altres trofeus, però mai no ha estat titular fix.