Canvien la pena de presó per als Messi per una multa

L'Audiència de Barcelona va acordar ahir substituir la pena de 21 mesos de presó interposada a l'internacional argentí del Barça Leo Messi per tres delictes contra la Hisenda Pública, per una multa de 252.000 euros. En un acte d'execució de sentència, la secció vuitena de l'Audiència de Barcelona va decidir substituir les tres penes de set mesos de presó imposades a l'astre argentí per una multa, per un valor de 400 euros per cada dia de condemna, la qual cosa suma 252.000 euros.

El tribunal també va adoptar el mateix benefici al pare del futbolista, Jorge Horacio Messi, que va ser condemnat a quinze mesos de presó, que ara li ha quedat commutada per una multa de 180.000 euros.

La sala justifica la seva decisió perquè els Messi no tenen antecedents penals i pel seu «esforç reparador», ja que ha abonat la responsabilitat civil (21.338 euros) i, a més, han consignat la totalitat de la pena de multa (2 milions d'euros el futbolista i 1,3 el pare), fet que els converteix en «creditors de la concessió del benefici de la substitució de la pena de presó per una multa».

El Tribunal Suprem va confirmar el maig passat la condemna de 21 mesos de presó per tres delictes fiscals que l'Audiència de Barcelona va imposar al deu blaugrana, alhora que va rebaixar fins a quinze mesos la pena de presó per al pare, atenent a la reparació del dany.



El final del procés

Els Messi van ser condemnats per tres delictes contra la Hisenda Pública per haver defraudat 4,1milions d'euros obtinguts en l'explotació dels drets d'imatge del davanter, entre el 2007 i el 2009, mitjançant un entramat de societats interposades. Després de la decisió del Suprem, els Messi van sol·licitar a la secció vuitena de l'Audiència de Barcelna que, en aplicació del codi penal vigent en el moment dels fets, substituís les penes privatives de llibertat per una multa.

El ministeri fiscal va acceptar-ho a condició que es fixés una quantitat mínima de 400 euros al dia, a causa de l'alt poder adquisitiu dels condemnats. Per contra, l'advocacia de l'Estat s'hi va oposar, en entrendre que el procedent era suspendre només la pena de presó durant un termini i no la substitució definitiva de la multa.