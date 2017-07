Kittel aconsegueix el triplet gràcies a la 'photo-finish'

L'alemany Marcel Kittel (Quick Step) va viure moments de màxima tensió ahir abans de veure, en la fotografia de l'arribada, que era el vencedor de la setena etapa del Tour, disputada entre Troyes i Nuits-Saint-Georges, de 213,5 quilòmetres, una jornada de transició que va mantenir el britànic Chris Froome al capdavant de la general.

L'arribada va ser molt ajustada entre Kittel, que ja havia guanyat dues etapes amb el mateix procediment, i el noruec Edvald Boasson Hagen (Dimension Data). Incertesa i espera. La foto va decidir que el gegant teutó era el guanyador i aquest va celebrar emocionat la victòria, la dotzena de la seva carrera al Tour, amb la qual iguala les obtingudes pel seu compatriota Erik Zabel. De fet, va ser el segon cop que Kittel va haver de recórrer a la fotografia per determinar que era el guanyador de l'etapa, ja que l'any passat li va succeir el mateix a l'arribada a Llemotges amb el francès Bryan Coquard. De tota manera, el Dimension Data va demanar una revisió de la fotografia. ja que, a simple vista, va semblar que tots dos havien arribat aparellats.

El dia d'ahir no va tenir cap novetat a la classificació general, encapçalada un dia més per un Chris Froom que ahir no va voler problemes a l'espera de l'etapa de mitja muntanya d'avui. El britànic, amb 46 dies vestit de groc, s'acosta als 50 de Jacques Anquetil i només té per davant els 60 de Miguel Indurain, els 77 de Bernard Hinault i els 97, rècord absolut, d'Eddie Merckx. Manté els 12 segons de diferència respecte del seu company Geraint Thomas i els 14 sobre Fabio Aru.

Avui, el Tour entra a les muntanyes del Jura amb la disputa de la vuitena etapa, entre Dole i la Station des Rousses, de 187,5 quilòmetres de recorregut amb un final exigent, la pujada a la Combe de Laisia, de primera, a dotze quilòmetres de la meta.