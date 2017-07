L'ala navassenc Nil Brià, un altre fitxatge de futur

L'ICL Manresa continua fent moviments per assegurar-se el futur esportiu, mentre espera saber en quina categoria jugarà la propera temporada, si la lliga Endesa o la LEB Or. Després de fitxar dimecres el base mataroní Dani García, procedent de l'Hospitalet, ahir va anunciar l'arribada del navassenc Nil Brià, procedent del MoraBanc Andorra.

Brià, de 20 anys i 1'95 metres d'alçada, firma per a quatre temporades i, com Dani García, formarà part del CB Martorell, el vinculat del Manresa, que la propera temporada jugarà la LEB Plata després de l'ascens assolit aquesta temporada. Un salt de categoria que farà menys gran la distància entre el vinculat i l'ICL. Això sí, Brià estarà en dinàmica d'entrenaments del primer equip, com aquesta temporada els joves Jordan Sakho i Guillem Jou, gairebé fixes de l'ICL al tram final, a més de David Jofresa i Deng Mayot.

Format a diferents equips de la comarca (Navàs, Paidos, Avinyó i Olost), Brià va fitxar fa dos anys pel MoraBanc Andorra, amb el qual aquesta temporada va arribar a disputar uns segons a la Copa del Rei. Però bàsicament ha jugat amb l'Andorra B a la lliga EBA, on ha signat 9,2 punts i 3,9 rebots de mitjana en gairebé 21 minuts.

Pere Romero, responsable del bàsquet de formació del Manresa, apunta que Brià «és un jugador amb un físic que li permet jugar de 3 i de 2, amb experiència d'entrenar a un equip ACB els darrers dos anys; reforça la idea del club de tenir gent de casa nostra».

I el director esportiu del club, Román Monañez, descriu Brià com «un jugador amb molt bon físic que ho ha fet molt bé a l'EBA, i el següent pas és anar a LEB Plata; ha de ser una peça important per al CB Martorell i que ajudi a treballar al primer equip, i caldrà tenir-lo en compte».