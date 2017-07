Llum verd del CSD als ascensos 'barats'

El serial de l'estiu al bàsquet espanyol, el dels ascensos i descensos de la lliga ACB, podria estar a punt d'arribar al final després del capítol viscut ahir i que l'encamina a un desenllaç proper. Aquesta vegada, l'episodi va tenir lloc a la seu del Consell Superior d'Esports, a Madrid. Però aquest cop, a diferència dels anteriors, hi va haver fumata blanca: el CSD va validar el principi d'acord que li van presentar l'ACB i la federació espanyola (FEB) pel que fa a ascensos i descensos, i pressupost mínim dels equips de la lliga Endesa. Una vistiplau a uns requisits més laxos que provocarien el descens de l'ICL Manresa a la LEB Or si el Burgos o el Gipuzkoa els poden complir i ratificar l'ascens esportiu que es van guanyar.

«Amb aquest acord es posa fi a un procés de treball de més d'un mes i mig en el qual les diferents organitzacions, liderades pel Consell Superior d'Esports, han debatut sobre les solucions que podrien donar estabilitat i fortalesa a llarg termini al bàsquet espanyol», explicava el CSD en un comunicat que comença a aportar llum a la foscor de les últimes setmanes.



El Manresa, convidat de pedra

L'acord al qual han arribat l'ACB i la FEB haurà de ser ratificat dilluns per l'assemblea general de la patronal de clubs: es necessiten 12 vots favorables dels 15 equips que poden exercir aquest dret, ja que ni l'ICL Manresa ni el Betis no ho poden fer un cop acabada la lliga en posicions de descens.

Després, si l'assemblea dóna per bons els nous requisits, s' hauran de presentar a consulta a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), l'òrgan que va multar l'ACB per considerar «desproporcionades i discrimintaròries» les condicions d'ascens que hi havia fins ara: 3,8 milions d'euros de cànon d'accés a la lliga i 1,9 milions d'euros de fons d'ascensos i descensos. En total, gairebé 6 milions d'euros que feien inviable pujar de categoria per als equips de LEB Or. Per això la CNMC va multar amb 400.000 euros l'ACB, que va presentar mesures cautelars contra la sanció.



Quantitats rebaixades

En la darrera proposta que va fer pública l'ACB, el 21 de juny, s'anunciava que els clubs havien aprovat modificar les condicions d'ascens i també la manera d'anomenar-les: els equips havien de pagar 2,34 milions d'euros de valor de participació i estaven obligats a tenir un pressupost mínim de 2,3 milions. Un gest de bona voluntat cap a la CNMC. Ara, però, aquests quantitats encara s'haurien rebaixat per tal de facilitar el vistiplau del CSD i el posterior de la CNMC.

Algunes informacions asseguraven ahir que la quantitat que s'hauria de pagar per fer front a l'ascens seria de 1,6 milions d'euros (més IVA) i que es podria fraccionar: aquest estiu només caldria desembutxacar 400.000 euros. D'aquesta manera, es reduïria la inversió inicial, massa feixuga fins ara.



La reacció del Burgos

Tot i que els requisits encara estan pendents de la doble aprovació final, per part de l'Assemblea de l'ACB i de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, un dels clubs afectats s'hi va mostrar favorable: el Burgos, pendent de ratificar el seu ascens, va fer un comunicat en el que «vol transmetre el seu optimisme» després de la reunió d'ahir, «i considera que és en camí de poder complir amb les exigències que es plantegen».

Dilluns , però, també s'han de ratificar altres aspectes que afecten el futur de la competició més enllà dels requisits per ascendir a l'ACB. El més important, el nombre d'equips que disputaran la lliga Endesa en el futur: els equips d'Eurolliga (Barça, Madrid, Baskonia i Unicaja) volen un calendari menys atapeït i l'objectiu és arribar a una lliga de 16. Això s'aconseguiria després d'un període de transició (de 17 equips) que desembocaria a un futur amb només un ascens i un descens. Això faria que l'ACB hagués de compensar la FEB amb una quantitat que rondaria el mig milió d'euros per temporada.



El Breogán se sent «enganyat»

La possible reducció d'ascensos va provocar la reacció del Breogán, de LEB Or, que anit va emetre un comunicat en el qual assegurava que se sent «enganyat» per les informacions que apunten en aquesta direcció, «contradient aquestes el que es va acordar en la recent reunió de clubs amb la FEB, en què va quedar clar que la defensa de les dues places d'ascens a ACB, de forma permanent, seria una de les condicions innegociables, mesura que es va veure ratificada en l'assemblea general de la Federació i va ser publicada pels mitjans oficials de la FEB».

El Breogán considera que la confirmació d'un únic ascens suposaria «un greu perjudici per a l'economia de molts clubs LEB i els seus projectes». És per això que el conjunt gallec, que està en contacte amb totes les parts implicades, «estudia les mesures oportunes que pugui prendre per defensar els seus interessos».