El martorellenc Ricard Pujol fa el salt al Cornellà, equip de Segona B

Ricard Pujol serà jugador de Segona B a les files del primer equip del Cornellà. Després d'acabar l'etapa juvenil amb el club verd, el martorellenc Pujol va signar un nou contracte amb la presència del director general del Cornellà, Andrés Manzano.

El futbolista ja ha participat en la dinàmica del primer equip del Cornellà les dues darreres temporades i va debutar el 13 de desembre del 2015 al camp del Vila-real (2-1) on el defensor martorellenc va jugar 83 minuts en sortir des de l'inici. En declaracions a la web oficial del Cornellà, Pujol admet que «fins ara jugar amb el primer equip m'ho prenia com un premi, ara serà una responsabilitat», afegint que «el repte és millorar cada dia i ajudar l'equip a estar el més amunt possible, recuperar la plaça de la Copa del Rei i, si es pot, jugar el play-off. Crec que estic preparat per jugar a Segona B».

Pujol es va iniciar a l'AE Martorell i després va passar per l'Espanyol, el Cornellà, el Mercantil i el Gavà, per tornar al Cornellà ja de juvenil de segon any.