Mònica Clemente i Marc Sánchez seran a l'europeu sub-23 a Polònia

La Federació Espanyola d'Atletisme ha confirmat la presència de dos atletes de casa nostra per participar en els campionats d'Europa sub-23 que es duran a terme, del 13 al 16 de juliol, a la localitat polonesa de Bydgoszcz. Es tracta de la manresana Mònica Clemente, de l'Avinent CA Manresa, i de Marc Sánchez, del CA Igualada Petromiralles. També l'exatleta de l'Avinent Paula Sevilla ha estat seleccionada per ser a Polònia.

Mònica Clemente, que el cap de setmana passat es va proclamar campiona d'Espanya sub-23, competirà en la prova de perxa amb una millor marca de 4,15 m, que va fer a Torrent (València) durant l'esmentat estatal, fet que va suposar una millor marca absoluta del CA Manresa. Marc Sánchez prendrà part en el concurs de salt d'alçada. A València, l'anoienc va aconseguir el bronze amb 2,06 m. La mínima per als europeus l'havia aconseguit anteriroment, el 4 de juny a Lloret, quan va quedar campió de Catalunya en categoria promesa amb 2,15 m. Paula Sevilla sortirà als 100 llisos amb una millor marca d'11''52.



Estatal de veteranes a Castelló

Després de guanyar el campionat de Catalunya, un any més, a Can Dragó, les veteranes de l'Avinent CA Manresa miraran de lluitar també pel títol en l'estatal que es celebra aquest cap de setmana a Castelló. També el CAM tindrà representació a l'estatal júnior que es celebra a Granollers. Hi participaran Sofia Zorrilla en alçada i la marxadora manresana Eva Muñoz en els 10.000 marxa. Igualment el CA Igualada Petromiralles hi competirà amb sis atletes. I el CA Martorell hi serà amb Lluís Casanova i Carlos Antunes.