Nadal mostra una altra vegada una imatge de gran solidesa

El manacorí Rafa Nadal continua avançant amb pas ferm a Wimbledon. Després d'haver vençut a Roland Garros sense cedir cap set i de no haver disputat cap torneig de preparació damunt de la gespa, el balear segueix el mateix camí a Wimbledon, on tampoc no ha deixat escapar cap màniga. Ahir va vèncer en tres sets el rus Karen Khachanov (6-1, 6-4 i 7-6) i ara jugarà davant del bon servidor luxemburguès Gilles Müller, que ahir es va imposar al britànic Aljaz Bedene per un resultat de 7-6, 7-5 i 6-4.

Després del seu triomf, Nadal va reconèixer que al principi del partit «el meu joc era gairebé irreal. Durant una estona he jugat a un nivell molt alt. Llavors he abaixat la intensitat en el tercer set». Sobre les seves possibilitats de victòria, «no les sé, vaig al dia i intento gaudir de cada moment. És un torneig molt diferent per les condicions, amb una preparació molt diferent als altres».



Bautista també avança

L'altra bona notícia per al tennis hispà va ser el triomf clar del castellonenc Roberto Bautista sobre el japonès Kei Nishikori, novè cap de sèrie, per 6-4, 7-6, 3-6 i 6-3. El seu rival en la quarta ronda serà un jugador dur, el croat Marin Cilic, que ahir va vèncer en tres sets el nord-americà Steve Johnson.

En un dels darrers partits del dia, triomf per al número 1 del món, Andy Murray, que va perdre un set contra Fabio Fognini i es veurà les cares amb el francès Benoît Paire.

En la categoria femenina, les favorites no van donar oportunitats a les seves rivals. Victòries més o menys clares de Caroline Garcia, Victoria Azarenka, Simona Halep, Elena Svitolina, Johanna Konta, Jelena Ostapenko i Venus Williams. Avui, Garbiñe Muguruza es veurà les cares amb la romanesa Sorana-Mihaela Cirstea.