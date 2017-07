Tres equips de Manresa compartiran grup a Tercera

Era força evident que estarien en el mateix grup de Tercera Catalana, però no deixa de ser un fet prou singular que tres equips de Manresa comparteixin grup i categoria. La Pirinaica, el PI Puig i el Manresa B jugaran en el remodelat grup 7. La Pirinaica, després d'una brillant lliga l'any passat (va quedar tercer), i el PI Puig i el Manresa B, gràcies al seu ascens.

També com a novetats en aquest grup 7 hi ha l'Avià B, el Calaf, el Navàs, el Puigcerdà i, de Ter rassa, el Can Parellada. Completen el grup conjunts habituals com el Cardona, el Fruitosenc, el Joanenc, el Marganell, el Puig-reig, el Santpedor, el Súria, el Juan XXIII, el Sant Pere Nord i el Viladecavalls.

De nou, el Moià competirà al grup 5, amb equips bàsicament de l'Osona. Pel que fa als anoiencs, la majoria estaran al grup 12, menys el San Mauro B, que serà al 8 amb les formacions del Baix Nord.