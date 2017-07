El Barça veu com se li escapen els fitxatges de Dani Ceballos i Verratti

Dos dels desitjos del FC Barcelona per a la temporada que ve, Dani Ceballos i Marco Verratti, no aterraran al Camp Nou. L'andalús, el nom del qual havia sonat després de ser escollit el millor jugador del darrer europeu sub-21, va acceptar ahir l'oferta que li havia fet el Reial Madrid per als propers sis anys. Unes hores abans, l'italià havia promès lleialtat eterna al París Saint-Germain després d'haver-se passat les vacances flirtejant amb el Barça des d'Eivissa.



Nou reforç blanc

Pel que fa a Ceballos, l'interès del Reial Madrid era conegut des de fa mesos, però en les darreres setmanes el Barça havia fet passes per intentar-lo convèncer i reforçar un centre del camp que no convenç, però finalment el club blanc ha tornat a passar per davant, com ja va succeir en els casos d'Isco o Marco Asensio. Tot i que la contractació encara no es va fer oficial, els mitjans de comunicació propers al Betis i al Reial Madrid van coincidir que el jugador firmarà després que el Reial Madrid pagui 18 milions d'euros i el contracte serà per a les properes sis temporades.

L'arribada de Ceballos enriqueix encara més el potent centre del camp del Reial Madrid, del qual podrien marxar un parell de jugadors en els propers dies. James Rodríguez pot anar al Manchester United per una quantitat que no baixaria dels 50 milions d'euros i el Tottenham ha fet una oferta de 25 pel jugador croat Matteo Kovacic.



Petites esperances

Pel que fa a Verratti, la negativa del París Saint-Germain a negociar un traspàs va provocar que l'internacional italià es tornés a entrenar divendres i a última hora digués que «ho donaré tot» pel conjunt francès. Verratti també es va haver de disculpar per les paraules que havia deixat anar unes hores abans el seu representant, Donato di Campli, en les quals havia expressat el seu descontentament amb l'actitud de l'equip francès. L'agent va afirmar que Verratti «és un esclau de l'emir» de Qatar que té la propietat del PSG.

Tot i aquesta declaració de Ver ratti, però, el FC Barcelona sembla que es nega a claudicar i el president, Josep Maria Bartomeu, li hauria arribat a dir, segons el diari Marca, que «t'esperarem fins al final», entenent el final pel 31 d'agost, quan es tanca el mercat d'estiu de fitxatges.



Només Deulofeu

Davant del no definitiu de Ceballos i de la complicació per quedar-se amb Verratti, el Barça veu com se li complica el reforç de la plantilla pocs dies abans d'iniciar els entrenaments a les ordres d'Ernesto Valverde. De moment, només ha arribat Gerard Deulofeu, pel qual el club va pagar 12 milions d'euros a l'Everton per repescar-lo i al qual Bartomeu ja es va encarregar de menysprear en una entrevista aquesta setmana en afirmar que «serà el cinquè davanter», darrere del trident i de Paco Alcácer.

L'altre gran objectiu de l'estiu és el lateral dret de l'Arsenal Héctor Bellerín, però ja són conegudes les reticències i les dificultats que posa el club anglès i el seu sempitern entrenador, Arsène Wenger, a l'hora d'anar-hi a negociar. Com a mínim, el Barça iniciarà la pretemporada amb tots els jugadors, excepte Ter Stegen, André Gomes i els integrants de la sub-21.