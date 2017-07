La derrota de Ramos davant de Raonic deixa Wimbledon sense representants catalans

El mataroní Albert Ramos va haver de dir adéu ahir a Wimbledon en la tercera ronda. El potent servei i la solidesa de l'actual subcampió del torneig, el canadenc Milos Raonic, va ser un escull massa complicat de superar. El maresmenc va perdre en tres sets 7-6, 6-4 i 7-5, però els va lluitar tots i no va posar les coses fàcils a un dels principals especialistes damunt de la gespa. El rival de Raonic en quarta ronda serà Alexander Zverev, que no va patir gaire per desfer-se de l'austríac Ofner.

La d'ahir no va ser una jornada de sorpreses. Roger Federer va tancar el dia amb una còmoda victòria sobre l'altre Zverev, Mischa, per 7-6, 6-4 i 6-4. Ara jugarà davant del búlgar Grigor Dimitrov, semifinalista a Austràlia, que va vèncer l'israelià Dudi Sela, que es va retirar per lesió en la tercera màniga.

També va vèncer Novak Djokovic, en el seu cas per 6-4, 6-1 i 7-6 al letó Ernests Gulbis. El serbi va trobant el ritme a poc a poc i ara tindrà davant un rival assequible, el francès Adrien Mannarino, que va superar el seu compatriota Gaël Monfils.

En el quadre femení, Garbiñe Muguruza, subcampiona fa dos anys, es troba en bona línia i ahir va apallissar la romanesa Sorana Cirstea per un doble 6-2. La seva propera rival serà molt més temible, la número 1 mundial, l'alemanya Angelique Kerber, que no sembla trobar-se en el seu millor moment i que ahir va patir per der rotar l'australiana Shelby Rogers. Ahir també van passar ronda favorites com la polonesa Agnieszka Radwanska, que va derrotar la suïssa Bacsinszky, la russa Kuznetsova i la danesa Wozniacki. Avui, com és tradició, hi haurà jornada de descans a Wimbledon.



Martínez, endavant

En els dobles mixtos, hi ha presència bagenca, almenys de residència. La murciana que viu a Navarcles i professora del CT Manresa, María José Martínez, fent parella amb el brasiler Marcelo Demoliner, van superar Matkowski i Peschke per 6-2 i 6-4.