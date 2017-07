Els favorits es donen una treva i permeten el triomf d'un modest abans de la gran etapa d'avui

«La general pot esclatar» o «no recordo haver pujat un port tan dur com el Mont du Chat» són algunes de les frases que van deixar anar ahir alguns dels favorits, com Chris Froome o Fabio Aru, davant de la duríssima etapa que afrontaran els corredors avui al Tour de França. Davant d'aquestes predicions, ahir van decidir no ensenyar les urpes i permetre que guanyés un corredor modest, el francès Lilian Calmejane, que va concloure una escapada amb més de mig minut de diferència respecte de l'holandès Robert Gesink. Els grans de la general no es van moure i segueixen separats per menys d'un minut.

Ahir, Calmejane va escapar-se d'un grup de vuit escapats després d'una ràpida etapa, la d'entrada en contacte amb el massís del Jura. Va fugir quan faltaven 17 quilòmetres per al final, en plena ascensió al Combe de Laisia Les Molunes, de primera categoria, i ja no va poder ser seguit per ningú fins a dalt de tot. Llavors, va iniciar una fugaç baixada de dotze quilòmetres i va aguantar els atacs de darrere per obtenir el millor triomf de la seva carrera, amb 24 anys. Darrere, els grans no es va moure gaire, però avui poden pagar l'esforç de la velocitat emprada durant tota l'etapa.

Perquè tothom espera una etapa de 181,5 quilòmetres, entre Nantua i Chambéry, que conté set ports, dels quals tres de categoria especial. Es tracta del Col de la Biche i del Gran Colombier, que tenen rampes de més del 20% de desnivell, tot i que es troben allunyats de la meta, i sobretot del Mont du Chat, que s'ascendeix per primer cop, amb una pendent mitjana del 10,3%. Aquest cim es troba a trenta quilòmetres de l'arribada, tot i que la duresa dels quilòmetres precedents, amb dos ports de segona, un de tercera i un altre de quarta, pot propiciar grans diferències entre els millors.