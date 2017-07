Mor un pilot vallesà durant les 24 Hores de Montmeló

La tragèdia va tornar a sacsejar ahir les 24 Hores del Circuit de Catalunya, a Montmeló. El pilot de Granollers, de 33 anys, Enric Saurí hi va perdre la vida després de tenir un accident en el primer revolt del traçat i picar amb les proteccions que hi havia a la zona.

Saurí, de l'equip Motos Gaspar, va impactar de manera violenta i, segons el comunicat del circuit, va presentar «múltiples lesions de caràcter crític. La seva situació d'inestabilitat va obligar a efectuar un trasllat medicalitzat avançat per terra a l'Hospital General de Granollers» on ja no es va poder fer res per salvar-li la vida.

La mateixa nota deia que el circuit «lamenta profundament la pèrdua d'Enric Saurí i transmet el condol més sincer a la seva família, amics i equip. En l'homenatge al pilot, es farà la cerimònia del podi sense cava i un minut de silenci» en record seu. L'equip en el qual anava, Motos Gaspar, havia fet, fins al moment de l'accident, 67 voltes. Completaven la formació Joan Zamorano, Massimo Chetry i Àlex Rubio.

A l'hora de tancar aquesta edició, l'equip Yamalube Folch Endurance, format per David Salom, Arturo Tizón, Pedro Luis Vallcaneras i Xavier Pinsach liderava la prova amb un avantatge sensible respecte del segon classificat, el Proelit. Pel que fa a l'única participació dels pilots de casa nostra, el santvicentí Ramon Basomba, integrant de l'equip Monlau, amb Raül Gurri, Òscar Amado i Jordi Clariana, era catorzè amb aspiracions de pujar llocs.