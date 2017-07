«Les noies ens han dit que ens van veure a la final; abans no passava»

La montgatina Sílvia Domínguez, jugadora del Perfumerías Avenida, i la badalonina Anna Cruz, del Dinamo Kursk i de les Minnesota Lynx, van visitar el campus de Rafa Martínez pocs dies després d'aconseguir l'or a l'europeu de seleccions.



Vostès també faran un campus a Tiana, no és així?

Sílvia Domínguez: Serà el segon any que el fem i hem tingut molt bona resposta. Hem doblat el nombre d'inscrits.

El fet que sigueu campiones de tot facilita la inscripció?

Anna Cruz: Mediàticament la gent ens comença a conèixer més, però els que van venir l'any passat van sortir contents i per això repeteixen i porten algun amic més.

Quina importància tenen aquests campus per fer escola?

S. D.: En tenen perquè el nois treballen amb entrenadors diferens que els de tot l'any. Per a nosaltres també és important que els referents que trobin siguin tant de nois com de noies. Per això portem jugadores de nivell internacional perquè les coneguin.

Vostè, Anna, està ara acabada d'operar del menisc. Un dels seus problemes és que juguen gairebé tot l'any, a Europa i a la WNBA. Com ho aguanten?

A. C.: Són coses que et motiven, anar a la selecció i a la WNBA, i mentre el cos aguanti ho vull seguir fent, tot i que enguany he tingut molèsties a Rússia i he hagut de dir que no a Minnesota.

Un dels punts a tenir en compte és que cada cop hi hagi més nenes, als campus?

S. D.: El bàsquet continua sent l'esport amb més llicències femenines. L'únic que li falta és una mica de visibilitat. Algunes noies ens han dit que van veure la final de l'europeu femení i això fa uns anys no passava».