Núria Marquès s'imposa en els 50 metres esquena i obté el rècord del món de la prova

La nedadora Núria Marquès, de Castellví de Rosanes, es va imposar en els 50 metres esquena i va obtenir el rècord del món de la prova i de la categoria en el campionat IDM que es du a terme a Berlín i que forma part del circuit mundial IPC.

Marquès, que es prepara pel mundial de Mèxic que es farà a la tardor, va fer un temps de 32''76 i va obtenir un total de 929 punts. La nord-americana Gia Pergolini en va aconseguir 920 i va ser segona, mentre que la britànica Hannah Russell va completar el podi amb 911. A més d'aquest or, la castellvinenca també va assolir una plata en els 200 metres papallona. En aquesta distància va aturar el cronòmetre en 2'40''24, va obtenir 758 punts i només va ser superada per la japonesa Yuki Morishita, que en va aconseguir 806. Per la seva banda, la britànica Louise Fiddes, que va fer el rècord mundial de la seva categoria S14, va ser tercera amb 694.

Marquès, que també ha nedat en els 200 i 800 lliures i en els 100 braça, tanca la seva participació en terres alemanyes amb la prova dels 100 esquena, en la qual buscarà la tercera medalla.