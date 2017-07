Toni Bou vol ampliar el seu avantatge en la cinquena prova del mundial, a Anglaterra

El pilot pierenc Toni Bou prendrà part avui en la cinquena prova del campionat del món de TrialGP, que es disputa a la localitat anglesa de Tong. Després de les victòries a Espanya, Japó i França, Bou intentarà ampliar el seu avantatge al capdavant de la classificació de la competició, que ara mateix és de tretze punts sobre el segon, Adam Raga.

En la fase de classificació d'ahir, Bou va fer un temps de 31''06 i va ser el més ràpid dels participants, superant el seu company d'equip Jaime Busto, que va ser segon, i el britànic James Dabill, tercer. Avui, el pierenc prendrà la sortida a les 10.10 del matí.

Bou, que amb catorze victòries és el pilot més llorejat a la Gran Bretanya, va declarar que «és molt important sortir al darrere. La pole ha anat bé, tot i que no ha anat com volia, perquè en l'entrenament del matí he estat més ràpid. En el segon pas he tingut un ensurt i llavors en la baixada no he anat bé, però igualment estic content pel resultat, que ens permet ser els últims en sortir. Serà una cursa fàcil, i haurem d'estar molt concentrats i intentar lluitar sense cometre errades».