Amor i Bakero tornen al Barça per integrar-se en la formació de jugadors

Els exbarcelonistes Guillermo Amor i Jose Mari Bakero formaran part de l'organigrama del futbol base del FC Barcelona, després de l'acord al qual han arribat avui amb l'entitat catalana.

Tots dos seran els responsables del futbol formatiu professional, en el qual s'engloben els equips del Barça B, recentment ascendit a la segona divisió, i els juvenils A i B.

Aquesta serà la tercera etapa de Guillermo Amor a la base del Barça, on va recalar com a responsable del futbol formatiu des del 2003 al 2007, i com a director esportiu del futbol formatiu entre el 2010 i el 2014. Va formar part com a jugador del primer equip blaugrana des del 1988 al 1998.

Després d'abandonar la segona etapa a la pedrera blaugrana, va signar per l'Adelaide United d'Austràlia com a director tècnic. En la temporada 2015-16 es va ocupar com a entrenador i es va proclamar campió de Lliga.

L'últim episodi blaugrana de Bakero es va produir recentment quan es va ocupar com a comissionat de part de l'organització de l'homenatge que el club va dispensar al primer Barça que va guanyar una Copa d'Europa, el 1992. Bakero i Amor van coincidir al Barça com a jugadors durant vuit anys, després que tots dos ingressessin el 1988.