Ariadna Arisó, del CN Berga a la medalla de bronze en l'europeu júnior de Belgrad

? A hores d'ara, la nedadora berguedana amb més present i alhora projecció és Ariadna Arisó, que recentment va aconseguir la medalla de bronze de l'europeu júnior de Belgrad en la modalitat de rutines combinades com a membre de la selecció espanyola. Aquesta competició va servir a la berguedana de prèvia per encarar el campionat del món sènior de Budapest, que es du a terme del 14 al 30 d'aquest mes. Arisó, de només setze anys, va arribar al Club Natació Berga l'any 2008, i la temporada següent ja va marxar al CAR de Sant Cugat, on està concentrada de manera permanent. El 2016 va ser tercera d'Europa a Croàcia i cinquena del món a la localitat russa de Kazan. A més, va ser escollida la millor promesa a la Nit de l'Esport Berguedà 2017, que va organitzar el portal d'informació Entre Rivals.