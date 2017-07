El Barça fa ofertes per Larkin i Hanga, i és a prop de fitxar Pierre Oriola

Dos jugadors amb passat manresà podrien tornar a compartir vestidor la propera temporada, aquesta vegada al Palau Blaugrana: Adam Hanga i Pierre Oriola, que van coincidir al Bàsquet Manresa la temporada 2011-12, són en l'òrbita del Barça, que podria tancar aviat els seus fitxatges.

En el cas de Hanga, l'hongarès ha acceptat una oferta per a tres temporades del Barça, que ahir la va presentar davant l'ACB. El mateix va fer amb el seu company d'equip Shane Larkin, un base nord-americà que ha arribat a un acord per a dos anys. Ara, el seu actual club, el Baskonia, té fins divendres a les dotze de la nit per poder igualar les dues ofertes, ja que els jugadors estan subjectes al dret de tanteig. Si el club vitorià no les iguala, Hanga i Larkin seguiran els passos del seu entrenador aquest darrer curs, Sito Alonso, nou tècnic del Barça.

D'altra banda, el futur de Pier rer Oriola també es tenyeix de blaugrana. L'ala pivot targarí, de 24 anys, té un any més de contracte amb el València però Catalunya Ràdio ha informat aquest cap de setmana que té un acord per fitxar pel Barça, i avui es podria fer oficial. Això sí, per treure'l del València caldrà pagar la clàusula, que és d'un milió d'euros.