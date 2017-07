Bou manté la seva marxa triomfal a la Gran Bretanya

Toni Bou va llançat cap al seu onzè títol mundial a l'aire lliure que, si tot va com fins ara, assegurarà abans de la darrera prova del campionat. Ahir, a més de guanyar a la Gran Bretanya, el pierenc va veure com el seu company d'escuderia Takahisa Fujinami era segon i, d'aquesta manera, deixava dos punts més enrere el seu únic rival en la lluita pel campionat, Adam Raga.

Bou va dominar totalment la prova. Ja després de la primera volta tenia vuit punts de penalització, la meitat que el segon classificat. Les zones del ParkWood Offroad Centre de Tong eren bastant exigents, amb traçades complicades, amb algunes zones de riu i amb força fang, i això va provocar que en la segona passada l'anoienc perdés alguns punts que van fer que els adversaris s'acostessin. De tota manera, el triomf mai no va perillar. A més, Montesa amplia a 51 els punts d'avantatge sobre TRS a la classificació de fabricants.

Després d'una nova victòria, Toni Bou va admetre que «no era el meu terreny, però hi he anat còmode. Al final, una errada ha provocat que hagués de prémer l'accelerador per guanyar la cursa, però ha estat un trial molt bo i m'he notat molt bé, després del que va succeir a Andorra».

La propera cursa serà el darrer cap de setmana d'aquest mes al Kingman, a l'estat d'Arizona, als Estats Units.